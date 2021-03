SBB während Stunden offline

Der SBB machen nicht nur der Rekordverlust und die Folgen der Corona-Massnahmen zu schaffen. Auch die IT verursacht immer wieder Probleme. Vergangene Woche waren die Systeme gleich zweimal schweizweit lahmgelegt. Wie schon am Montag funktionierten am Freitag weder die Website noch die Billett-Automaten oder die App. Auch die Anzeigetafeln an den Bahnhöfen fielen aus, wie Bilder von News-Scouts belegen. Am frühen Abend waren dann die meisten Störungen wieder behoben.