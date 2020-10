Das sind die «Ladys»Warum sind diesmal nur 17 «Bachelor»-Kandidatinnen dabei?

Here we go again: Das sind die nächsten Singlefrauen, die vor laufenden Kameras um die Gunst eines Typen kämpfen müssen, den sie vorher noch nie gesehen haben. «Der Bachelor» ist schon ein schönes Konzept, gell? Ebenso schön: die Facts, die wir bisher von den 17 «Ladys» («Bachelor»-Lingo, nicht unserer) kennen und dir auf den kommenden geschätzt 300 Slides präsentieren.