Verbotschild bei Spielplatz - «Warum sind hier Schlüssel und Helme verboten?»

Eine Spaziergängerin wunderte sich, als sie diese Schilder beim Spielplatz in Huttwil (Bild 1) und beim Wanderweg in der Nähe (Bild 2), sah. Sie war über die verschiedenen Zeichen äusserst verwirrt und erstaunt. «Ein Wanderweg, auf welchem keine Hunde erlaubt sind und ein Spielplatz mit seltsamen Bestimmungen. Was genau ist hier nicht erlaubt? Schlüssel? Helm?», fragte sie 20 Minuten. «Wer versteht diese Bilder?»