Fans nach Rede irritiert - «Warum spricht Harry Styles mit amerikanischem Akzent?»

Es war nicht der Inhalt, sondern Harrys Aussprache, die auf Twitter für Furore sorgte. Der Brite sprach nämlich mit amerikanischem Akzent. Ein Fan auf der Plattform erklärt schnell den Grund: «Er klingt so, weil er in den USA gerade einen Film dreht, in dem er mit amerikanischem Akzent sprechen muss.»

In der Londoner O2 Arena wurden Dienstagabend die Brit Awards 2021 verliehen. Stars wie Dua Lipa (25), Little Mix oder die extra aus den USA angereiste Taylor Swift (31) liessen sich das erste Indoor-Musikevent vor Publikum in Grossbritannien seit mehr als einem Jahr nicht entgehen. Ebenso unter den Gästen – und Gewinnern: Harry Styles, der sich für seine Hit-Single «Watermelon Sugar» den Award für die «Best British Single» abholen durfte.

Den Award widmete der Musiker allen Helfern und Helferinnen des britischen Gesundheitssystems. «Vielen Dank für alles, was ihr im letzten Jahr für dieses Land getan habt», sagte er in seiner Rede. Seinen Fans teilte er mit: «Ich bin immer noch überwältigt von solchen Momenten und sehr dankbar, dass ich diesen Job jeden Tag machen darf. Ich liebe euch».

Styles dreht neuen Film in den USA

Es fand sich jedoch rasch eine Erklärung für Styles neue Aussprache: «Er klingt so, weil er in den USA gerade einen Film dreht, in dem er mit amerikanischem Akzent sprechen muss», twittert ein User. Genauer gesagt handelt es sich um das Drama «My Policeman», welches in den 1950er spielt und von Amazon produziert wird. Neben Styles wird auch Schauspielerin Emma Corrin (25) in dem Streifen zu sehen sein.