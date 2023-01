Flug aus Pristina muss in Mailand statt in Zürich landen

Ein Flug, der am Sonntag von Pristina nach Zürich fliegen sollte, landete in Mailand. Wegen Nebels hatte die Maschine lange nicht starten können und hob dann mit über zwei Stunden Verspätung um 22.15 Uhr ab.

