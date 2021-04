Erd- und Biogas - Warum stellt mein Erdgasauto auf Benzin um?

Frage von Rolf ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

Zu deiner zweiten Frage: Der Grund, warum die Motoren in CNG-Fahrzeugen bivalent ausgeführt werden, hat seine Gründe weniger in der Technik, sondern in der Benutzerfreundlichkeit und letztlich auch in der Verkehrssicherheit. In der Schweiz gibt es rund 150 CNG-Tankstellen. Da CNG-Tankstellen ans Gasnetz angeschlossen sind, gibt es sie – einfach gesagt – nur dort, wo das Schweizer Gasnetz durchführt. Im Engadin oder im Obergoms beispielsweise existieren keine CNG-Tankstellen. Ein monovalentes Fahrzeug, also ein Fahrzeug, das ausschliesslich über Gastanks verfügt, würde das Risiko erhöhen, einmal ohne Treibstoff liegenzubleiben. In den modernen CNG-Fahrzeugen des VW-Konzerns ist deshalb ein kleiner Benzintank von neun Litern eingebaut. Das heisst: Eigentlich sind diese Fahrzeuge monovalent, der Benzintank ist lediglich als Reserve sowie für die zwei oben geschilderten kurzen Betriebsphasen gedacht.