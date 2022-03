Black Box gefunden : Warum stürzte chinesische 737 ab? Schweizer Aviatik-Experte ordnet ein

Am Montagmorgen ist in China ein Passagierflugzeug mit 132 Personen abgestürzt. Überlebende wurden keine gefunden. Was zum Absturz der Boeing 737-800 geführt hat, ist nach wie vor unklar. Aufschluss über die Ursache sollen die Black Boxen bringen, von denen eine am Mittwoch gefunden wurde.

Das Passagierflugzeug stürzte fast 9000 Meter in die Tiefe. Was bei den Transponderdaten auffällt, ist, dass das Flugzeug kurz vor dem Absturz nochmals einen Schwenker nach oben gemacht hat. Wegen des extremen Sinkflugs deutet Christoph Regli, Studiengangsleiter Aviatik an der ZHAW, dass das Flugzeug nicht mehr steuerbar gewesen ist und für den Absturz somit eher ein technisches Problem infrage komme. Um mehr herauszufinden, sei vor allem die Auswertung der Flugdatenschreiber, der sogenannten Black Boxen wichtig. Am Mittwoch haben Einsatzkräfte eine davon gefunden.

Die Flugdatenschreiber zeichnen eine grosse Anzahl an Parametern auf, darunter etwa die Geschwindigkeit, Flughöhe und Lage am Horizont. «Dann gibt es noch den sogenannten Cockpit-Voice-Recorder, der die letzten paar Minuten aufzeichnet. Dieser kann Gespräche wiedergeben, die im Cockpit kommuniziert wurden – welche hörbaren Warnungen kamen und so weiter», erklärt Christoph Regli.

Genau um diesen Voice-Recorder handelt es sich bei der gefundenen Black Box. Die Daten müssen jetzt ausgewertet werden. Solange die Ursache für den Absturz nicht geklärt ist, lässt die China Eastern Airline alle Flugzeuge dieses Typs am Boden.