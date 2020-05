Wangen bei Olten

Warum tötete Kamel G. seine 31 Jahre jüngere Frau?

Das Opfer des Tötungsdelikts von Wangen lebte erst seit wenigen Monaten im Ort. Eine Nachbarin beschreibt den mutmasslichen Täter Kamel G. als «streng».

Die Haustüre des unscheinbaren Reihenhauses in Wangen bei Olten ist versiegelt. Die Kantonspolizei Solothurn stiess hier Samstagvormittag auf zwei Leichen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der 61-jährige Mann seine 30-jährige Frau aus Tunesien umgebracht und sich anschliessend selber getötet haben.

Wie Recherchen von 20 Minuten zeigen, handelt es sich beim Opfer um Hanen B.* Die junge Frau kam erst vor wenigen Monaten in die Schweiz. Offenbar träumte sie von einem besseren Leben hier. Auf Facebook schrieb sie im April, ihre Familie lebe in Tunesien in ärmlichen Verhältnissen. Ihr Mann gebe ihr kein Geld. Sie rief im Beitrag zu Spenden für die Familie auf.