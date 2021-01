Es war ein historischer Tag auf der Bühne vor dem Capitol. Kamala Harris legte als erste Person of Color und als erste Frau den Amtseid als Vizepräsidentin der USA ab. Zu diesem geschichtsträchtigen Ereignis kleidete sich Harris ganz in violett. Ex-First-Lady und -Aussenministerin Hillary Clinton trug ebenfalls violett, genau wie Ex-First-Lady Michelle Obama, wenn auch in einer anderen Schattierung. Und auch Senatorin und Ex-Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren schloss sich dem Farbkonzept an.