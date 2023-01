Cathy Hummels zeigt sich nackt am Pool auf Instagram

So präsentiert sich die 34-Jährige nackt an einem Pool.

Cathy Hummels (34) geniesst nach dem Ehe-Aus mit Mats ihr Solo-Dasein. Aber nicht etwa mit anderen Männern, sondern mit sich selbst, wie sie in ihrem neuesten Post verrät. «Wenn man alleine ist, ist man alleine und kann tun und lassen, was man mag. Einfach sein. Wenn man einsam ist, dann ist es traurig. Gerade bin ich alleine, nicht einsam, nicht verheiratet, single und mache, was ich will». Dazu fügt sie ein Bild, wie sie nackt an einem Poolrand posiert. Ein ähnliches Foto hat man dieser Tage schon von einem anderen Promi gesehen.