Corona-Hotspots

Warum verheimlicht der Bund die Corona-Fälle pro Gemeinde?

Wenn man das Ansteckungsrisiko in der eigenen Gemeinde kennt, verhält man sich laut Economiesuisse vorsichtiger. Doch nur der Kanton Bern verrät, wer sich wo ansteckt.

Damit will er verhindern, dass die Schweiz in einen zweiten Lockdown schlittert.

Zwei Corona-Fälle in Hettiswil, einer in Gampelen, einer in Bern oder einer in Wilderswil: Der Kanton Bern veröffentlicht neuerdings die Corona-Fälle pro Gemeinde. Das Ziel: das Virus sichtbar machen.