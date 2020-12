Corona-Massnahmen in Solothurn : Warum verkauft Coop derzeit keine Pfannen, die Migros aber schon?

Im Coop-Supermarket in Olten werden wegen der kantonalen Covid-Vorschriften derzeit keine Bratpfannen verkauft. Im Oltner Migros dürfen diese jedoch gekauft werden. Warum?

In Olten ist die Verwirrung gross. Im Coop-Supermarket sind Pfannen und andere Küchenutensilien hinter einem Absperrband verwahrt. Dazu steht: «Aufgrund behördlicher Auflagen steht dieses Sortiment derzeit nicht zur Verfügung.» Nur wenige Meter nebenan bei der Migros können dieselben Artikel jedoch derzeit problemlos gekauft werden. SVP-Kantonsrat Matthias Borner hat entsprechende Fotos in eine lokale Facebookgruppe gepostet und damit eine Diskussion ausgelöst.

Wer ist im Unrecht?

Auf Anfrage von 20 Minuten sagt Coop-Sprecherin Rebecca Veiga: «Coop hält sich konsequent an die Vorgaben der Behörden.» Betreffend Sortimentsabgrenzung einzelner Artikel befände man sich im Austausch mit dem Kanton Solothurn. Aber auch bei der Migros versichert man, die Vorgaben einzuhalten: «Die Migros hält die zusätzlichen Covid-19-Massnahmen der Kantone ein und legt sie nach bestem Wissen und Gewissen aus», so Sprecher Tristan Cerf.

Wer ist nun im Recht? «Das lässt sich nicht einfach beurteilen, wer falschliegt», so Andrea Affolter von der Staatskanzlei Solothurn. Im gesamten Kanton dürfen seit dem 22. Dezember nur «Güter des täglichen Bedarfs» verkauft werden – der Kanton hat Detailhändlern eine entsprechende Liste zukommen lassen. «Es ist aber keine exakte Wissenschaft, verschiedene Faktoren entscheiden im Endeffekt, ob Güter nicht verkauft werden», so Affolter. Zum Beispiel komme es auch darauf an, was für andere Verkaufsartikel im gleichen Gestell angeboten würden. «Im Endeffekt haben Detailhändler auch einen gewissen Ermessensspielraum.» Während einige Detailhändler Waren, die derzeit nicht verkauft werden dürften, ausgeräumt hätte, würden andere die Artikel speziell kennzeichnen.