Verlustängste: Darum schmerzen uns Verluste so

Haben Sie noch CDs, DVDs oder gar Datendiscs zu Hause? Sie sind nicht die einzigen. Dabei sind physische Datenträger in Zeiten von Clouds, Streaming und MP3 so nötig wie ein Kropf im Hals. Und während man bei schön aufgemachten Filmen oder Musikalben noch von einem sentimentalen Wert sprechen kann, fehlen bei Daten-Silberlingen die Argumente. Apropos: Wie viele alte Handys lagern bei Ihnen im Schrank?

Echter Schmerz

Tatsächlich hat der britische Neurowissenschaftler Ben Seymour herausgefunden, dass Verlust- und Schmerzempfinden in der exakt gleichen Hirnregion verarbeitet werden. Folglich werden sie emotional gleich bewertet. Das gute alte Sprichwort «Scheiden tut weh» ist also nicht nur im übertragenen Sinne zutreffend. Verluste lösen effektiv Schmerzen aus – nicht nur in der Liebe, sondern auch dann, wenn man sich von einem Besitz trennt.

Die Psychologie spricht in diesem Fall von Verlustaversion oder Verlustangst. Sie beschreibt, dass wir Verluste generell stärker wahrnehmen als Gewinne. Keine Überraschung also, dass wir sie in unserem Entscheidungsverhalten stärker gewichten als Profite in gleicher Höhe. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Einbussen tatsächlich eintreten. Schon der Gedanke reicht.