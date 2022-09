Wetter : Warum war es heute Morgen so mild?

Am Mittwoch haben sich viele über die hohen Temperaturen am Morgen gewundert. In der Nacht sanken die Temperaturen deutlich weniger stark als in den Nächten zuvor.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen erneut auf über 20 Grad.

Darum gehts Am Dienstag gab es verbreitet einen warmen, spätsommerlichen Tag.

Auch in der Nacht sanken die Temperaturen kaum.

Grund für die milde Nacht waren zahlreiche Wolken am Himmel.

In der Nacht auf Mittwoch reichte es in der Stadt Zürich fast für eine Tropennacht. In der Messstation Fluntern wurde eine Minimaltemperatur von 19,9 Grad gemessen. Auch in Basel und Bern wurde es nie kälter als 18 Grad, genauso wie in Luzern und St. Gallen.

Grund für die milden Temperaturen seien zahlreiche Wolken am Himmel in der Nacht gewesen, sagt Klaus Marquardt von Meteonews. «Die Luft war wegen des sommerlichen Wetters in den letzten Tagen noch warm», so Marquardt. «In Kombination mit mit den Wolken blieb es so in der letzten Nacht warm. Wäre es sternenklar gewesen – wie in den Nächten zuvor –, wären die Temperaturen deutlich gesunken.»

«Jede Region kriegt heute Regen»

Am Mittwoch steigen die Temperaturen erneut über 20 Grad. Am wärmsten wird es in Genf und Chur mit 25 Grad. Bereits am Morgen gibt es in der Westschweiz die ersten Niederschläge. Später sind auch Gewitter möglich, allerdings nur lokal. «Jede Region wird heute wohl mindestens ein bisschen Regen abbekommen», sagt Marquardt. Die Niederschlagmengen sind aber von Region zu Region sehr unterschiedlich. «Es kann zum teil auch richtig schütten», so Marquardt.

Am Freitag ist dann in der ganzen Schweiz mit einem deutlichen Temperatursturz zu rechnen. «Von einem sommerlichen Gefühl mit 25 Grad und T-Shirt müssen wir uns wohl verabschieden», sagt Marquardt. Der Wetterexperte empfiehlt, langsam die wärmeren Kleider wieder aus dem Schrank zu holen.

«10 bis 30 cm Neuschnee»

Die Schneefallgrenze sinkt am Freitag auf rund 2000 Meter über Meer. Noch kühler wird es am Samstag. Die Schneefallgrenze liegt dann am Alpennordhang auf 1500 bis 1800 Metern.

Zwischen dem Berner Oberland und Nordbünden seien oberhalb rund 2000 bis 2300 Metern bis Montagmorgen durchaus 10 bis 30 cm Neuschnee zu erwarten, schreibt Meteonews in einer Medienmitteilung. «Davos und Arosa werden wohl angezuckert», sagt Marquardt. Der Schnee dürfte allerdings nicht allzu lange liegen bleiben. Grund dafür sei die Wärme im Boden.

Vorsicht auf den Pässen

Auf den Strassenpässen oberhalb von 2000 Metern kann es so zu schwierigen Strassenverhältnissen kommen. Es ist mit Schneematsch auf den Strassen zu rechnen. «Am Samstag würde ich persönlich nicht mit Sommerpneu über 2000 Meter hohe Pässe», sagt Marquardt.

