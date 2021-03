Sein Verhalten verunsichert mich extrem! Ich frage mich, ob ich vielleicht etwas falsch gemacht habe und er sich deswegen abwendet? Ich habe ihn darauf auch schon angesprochen, aber er meinte nur, es sei alles in Ordnung. Was soll ich nun tun?»

«Ich habe vor einiger Zeit einen Mann kennengelernt. Schon bald haben wir unsere Mobilnummern ausgetauscht und uns danach regelmässig Textnachrichten geschrieben. Oft auch mehrmals am Tag. Er liess mich an seinem Leben teilhaben und ich habe mich über jede Nachricht gefreut!

Antwort von Doktor Sex

Deine Frage habe ich in Variationen schon hundertfach in meiner Mailbox vorgefunden. Das Grundprinzip ist immer das gleiche: Frau trifft Mann und hat Sex mit ihm. Mann hat, was er wollte und macht sich rar oder gleich ganz vom Acker. Frau leidet, zweifelt an sich und hofft, sie könne Mann noch umstimmen und für eine Beziehung gewinnen.

Was sollst du tun? Verabschiede dich erstens von der Idee, dass aus euch noch ein Paar werden wird. Und überlege dir zweitens was du primär willst: einfach Spass im Bett oder etwas Ernsthaftes. Falls Letzteres dein Ziel ist, macht es Sinn, deine Strategie zu überdenken.

Ich rate dir für diesen Fall mit einem Mann, der dich interessiert oder Interesse signalisiert, erst die emotionalen Aspekte zu klären. Das heisst, erst einige persönliche Begegnungen zu haben, bevor du dich auf Sex einlässt. Hält er dies durch, ist er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wirklich an dir als Mensch interessiert.

In den Gesprächen, die du in dieser Zeit mit ihm hast, solltest du dich möglichst ehrlich zeigen und so authentisch wie möglich sein. Also keine Versuche, seinen Vorstellungen zu entsprechen, sondern zeigen, wer du bist und wie du lebst. Und wenn du weisst, dass du an einer Beziehung interessiert bist, kannst du dann auch über deine diesbezüglichen Bedürfnisse und Wünsche sprechen.