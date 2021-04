Bei Nicolas A. Rimoldi, der als Co-Präsident des Vereins «Mass-voll!» an vorderster Front gegen die Massnahmen kämpft, hat die Ansteckung jedoch nicht zu einem Umdenken geführt.

Auf Social Media kursieren Tweets wie: «Eigentlich wünsche ich es keinem, aber solls doch die Skeptiker erwischen. Was sagen sie danach wohl?»



Die Stimmen der Corona-Skeptiker, die für die «Grundrechte» und gegen die «Diktatur» kämpfen, werden immer lauter. Trotz Verbot der Grossdemo in Altdorf UR demonstrierten dort am Samstag Hunderte gegen die Massnahmen. Wie bereits beim Aufmarsch in Liestal trugen die meisten keine Masken.