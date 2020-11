Exklusivität im Kanton Zug : Warum will keiner die Ibiza-Villa von Oberägeri?

Wohnen wie in den Ferien am Mittelmeer, aber am Ägerisee: In Oberägeri ZG steht eine Villa zum Verkauf, die genau so gut in Ibiza stehen könnte. Nun ist das mediterrane Liebhaberobjekt wieder auf dem Markt.