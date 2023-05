Krönung von Charles: Die Antworten auf die wichtigsten Fragen

In wenigen Tagen werden König Charles III. und Königsgemahlin Camilla in der Westminster Abbey gekrönt.

Am 6. Mai werden König Charles III. (74) und seine Frau, Königsgemahlin Camilla (74), in der Westminster Abbey gekrönt.

Warum gibt es eine Krönung, wenn Charles bereits König ist?

Mit dem letzten Atemzug von Queen Elizabeth II am 8. September 2022 bestieg der einstige Prinz von Wales, Charles, automatisch den britischen Thron . Zwei Tage später wurde er in der Proklamation offiziell zum König ausgerufen. Eine weitere Krönungszeremonie ist nicht rechtlich vorgeschrieben. In anderen europäischen Königshäusern verzichtet man darauf. Allerdings gilt das zutiefst religiöse und pompöse Ereignis als offizielle Bestätigung der Rolle von Charles als Staatsoberhaupt und Oberhaupt der Church of England.