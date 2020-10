Diskussion bei 20 Minuten Radio«Warum wollen alle Frauen gleich aussehen?»

Die «Morning Show»-Moderatorin ist schockiert, wie viele junge Mädchen auf Social Media aufgespritzte Lippen zur Schau stellen. Ihr Thema entfacht in der neuen Podcast-Folge eine hitzige Diskussion über Schönheitsstandards und Social Media.

Unter jungen Frauen grassiert ein Trend, sich die Lippen aufspritzen zu lassen. «Kylie Jenner sei Dank, sind wir mal ehrlich», meint 20-Minuten-Radio-Host Andrea und startet so die Diskussion bei «Drei x Drei».

«Ich hab noch nie Botoxlippen gesehen, die schöner sind als die natürlichen», meint Moe. Andrea sieht das Problem weniger in der Optik: «Es geht doch um diese Einheitslippe. Auch Pietro Lombardis Neue sieht aus wie 20’000 andere Frauen auf diesem Planeten – das finde ich so krass: Warum wollen diese Mädchen alle gleich aussehen?»

«Wenn ich Botoxlippen sehe, sehe ich vor allem die Unsicherheit, die in der Frau lebt», argumentiert Moe. «Das ist es, was mich dann abschreckt und was ich unattraktiv finde.» Freezy pflichtet bei: «Absolut!»