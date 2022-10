Aufruf: Warum wolltest du zuletzt vor Scham im Boden versinken?

An welche Situation erinnerst du dich, wenn man dich nach deinem peinlichsten Erlebnis fragt?

Man erinnert sich meist mitten in der Nacht daran, wenn man im Bett liegt und eigentlich schlafen sollte: die peinlichsten Momente im eigenen Leben. Damals, als du in der Schule die Lehrerin «Mami» genannt hast. Oder mit WC-Papier am Schuh aus der Clubtoilette gekommen bist. Oder als du deinen Schwarm beeindrucken wolltest und dich dabei komplett lächerlich gemacht hast.