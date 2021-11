China-Kritiker – Warum wurde das Konto von Ai Weiwei wirklich gesperrt?

Am 6. September 2021 liess der Künstler Ai Weiwei verlauten, dass die Credit Suisse ihm das Konto seiner Stiftung aufgelöst habe . Die Bank begründete dies mit einer neuen Regelung, die keine verurteilten Kundinnen und Kunden mehr erlaube. Ai Weiwei selbst sagt, er sei in China weder angeklagt noch verurteilt worden. Somit müsse das Motiv wirtschaftlicher Natur sein.

Die CS beruft sich auf eine nicht existierende Regel

Wie der «TA» schreibt, hat Ai Weiwei die von der CS verlangten Unterlagen geliefert. Trotzdem soll die Bank als Kündigungsgrund nicht gelieferte Informationen angegeben haben. Die Credit Suisse gerät in Erklärungsnot und äussert sich erneut. So heisst es, die Bank müsse sich von Kundinnen und Kunden trennen, die verurteilt worden waren. Doch diese Regelung gibt es gar nicht. Die Bank liess sich trotzdem nicht mehr umstimmen und kündigte dem chinesischen Regime-Kritiker.

Denn die Bank hat mit einem Artikel in ihren Geschäftsbedingungen vorgesorgt. Dort steht: «Die Bank und der Kunde können die Bankbeziehung jederzeit per sofort oder auf einen späteren Termin kündigen.» Ai Weiwei hat die Kündigung akzeptiert. Ein weiterer Grund für die Beschleunigung der Kündigung war ein Interview mit «20 Minuten», wie die CS in einem Gespräch mit dem Künstler sagt. Im Interview mit «20 Minuten» sagte Ai Weiwei, dass die Schweiz «der scheinheiligste Staat der Welt» sei.