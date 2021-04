Zu hohe Pestizidwerte im Wasser : Warum wurde die Bevölkerung im Limpachtal nicht informiert?

Im Wasser einer Region in Solothurn sind die Konzentrationen von 15 Pestiziden zu hoch. Die Bauern wurden informiert, nicht aber die breite Bevölkerung. Wollte der Kanton vor der Abstimmung kein Öl ins Feuer giessen?

In einem Brief des Solothurner Amtes für Umwelt werden die ansässigen Bauern gebeten, «in dieser Saison beim Einsatz dieser Stoffe besondere Vorsicht walten zu lassen».

Die Grenzwerte von 15 Pestiziden werden in den Gewässern des Limpachtals überschritten.

Der Kanton bittet die Bauern in einem Brief, weniger von den entsprechenden Mitteln zu spritzen.

Im Wasser in der Region Limpach zwischen Bern und Solothurn werden die Grenzwerte von 15 Pestiziden überschritten. In einem Brief des Solothurner Amtes für Umwelt werden die ansässigen Bauern gebeten, «in dieser Saison beim Einsatz dieser Stoffe besondere Vorsicht walten zu lassen», berichtet die «Sonntagszeitung» (Bezahl-Artikel).