So macht das Zähneputzen mehr Spass

1. Das richtige Equipment

Am besten lässt du dich von deiner Zahnärztin oder deinem Zahnarzt beraten, welche Zahnbürsten für deine Bedürfnisse die besten sind. Und dann kannst du auch abwechseln: Eine Handzahnbürste aus Holz am Morgen und eine elektrische Variante am Abend. Auch mit der Wahl der Zahnpasta lässt sich Abwechslung in die Putzroutine bringen: Probiere mal einen neue Sorte aus, variiere in den Geschmacksrichtungen. Natürlich lohnt es sich auch hier, auf den Rat einer Fachperson zu hören. Aber es ist sicher besser, hin und wieder eine Zahnpasta zu benutzen, die nach Ice Tea oder Wassermelone schmeckt, anstatt das Putzen ganz bleiben zu lassen.