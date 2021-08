Frauen zahlen beim Coiffeurbesuch mehr – das sind die Gründe

Woran liegts?

«Grundsätzlich sind die Coiffeurgeschäfte in der Gestaltung ihrer Preise frei und der Verband gibt keine Richtlinien heraus», heisst es bei ​​Coiffure Suisse, dem Verband Schweizer Coiffeurgeschäfte , auf Nachfrage. Aber auch: «Es gibt eine Reihe von Kosten-Argumenten, mit denen sich der höhere Preis begründen lässt, zum Beispiel die Infrastruktur (teure Geräte, höhere Produkte- und Lagerkosten), höhere Investitionen in die Weiterbildung (Brautfrisuren, Haarverlängerungen, neue Farbtechniken wie Balayage , …), etc. Männer wollen sich in der Regel einfach die Haare schneiden lassen.» Und wenn eine Frau einen Schnitt möchte, den ein Mann genauso tragen könnte? «Von uns gibt es keine Empfehlung. Coiffeusen und Coiffeure sind freie Unternehmer. Ob man zu einem eher teuren oder eher günstigen Salon geht, ist ebenso eine freie Entscheidung.» Ein Schelm , wer denkt, dass man hier der Frage ausweichen wollte.