Doktor Sex: Warum verbirgt er seine Gefühle? Tipps für mehr emotionale Verbindung

Antwort von Doktor Sex

Liebe Leena



In der Paarberatung erlebe ich häufig, dass einer der beiden Partner*innen – in heterosexuellen Beziehungen ist es häufig die Frau – zu wenig emotionalen und sentimentalen Austausch erlebt. Und oft ist der Mangel schon lange ein Thema und der Beweggrund, Begleitung zu suchen.



Schade, denke ich manchmal, sind die beiden nicht früher gekommen. Sie hätten sich manche Auseinandersetzung und einiges Leid ersparen können.



Ein Grund zu warten, ist das verbreitete Klischee, es liege in der männlichen Biologie, Gefühle nicht zu zeigen oder darüber zu reden. Meine Erfahrung mit Männern in der Beratung und in Kursen zeigt aber, dass dies nicht stimmt.



Sie sprechen offen und auch differenziert darüber. Jedoch – und hier liegt das Problem – tun sie dies in einer anderen Sprache und verwenden dabei andere Codes als ihre Partnerinnen, was zwangsläufig erst einmal zu Miss- oder Unverständnis führt.



Notwendig und hilfreich wäre, diese «Sprachverwirrung» zu erkennen und sich als Paar gemeinsam zu bemühen, so etwas wie eine «Beziehungssprache» zu entwickeln. Stattdessen verstricken sich die meisten nach anfänglichem Schweigen zuerst in Vorwürfe und verfallen danach langsam aber sicher in eine leidvolle Sprachlosigkeit.



Der erste Schritt aus dieser heraus ist die Erkenntnis, dass man als einzelne*r Beteiligte*r am Unvermögen scheitert, zu erkennen und sich einzugestehen, dass man einander nicht versteht. Und dass dies ein leidvoller Zustand ist.



Dies zu tun, lässt eine gemeinsame Basis entstehen, auf welcher es möglich ist, wieder offen aufeinander zuzugehen. Man ist dann als Paar quasi im selben Leid verbunden. Wichtig ist aber, nicht in diesem Zustand zu verharren, sondern sich aufrichtig und neugierig füreinander zu interessieren und auch verstehen zu wollen. So kann nach und nach die erwähnte «Beziehungssprache» entstehen.



Manchmal ist dieser Prozess nicht ganz einfach. Dann kann es hilfreich sein, sich ein Paarcoaching zu organisieren. Die Fachperson kann dann als Übersetzer*in dienen und Missverstehen vorbeugen, bis man in der Lage ist, es allein zu tun. Alles Gute!