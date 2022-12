Macrons Tröstversuche gegenüber Mbappé sorgen für Kritik

Beim Endspiel in Katar anwesend war auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron , der «seine» Mannschaft während des Spiels von der Tribüne aus kräftig unterstützte: Er stand auf und schrie, jubelte bei Treffern der Franzosen überschwänglich und reckte die Faust in die Höhe. Doch letztlich half auch dies alles nichts.

Einige User in den sozialen Medien scherzten, am französischen Präsidenten sei ein Fussballtrainer verloren gegangen.

Macron wollte anscheinend emotionales Sujet

Und auch nach dem Spiel setzte sich der französische Präsident augenscheinlich stark für die Nationalmannschaft ein, was ihm jedoch nicht nur Sympathien einbrachte. Besonders einige Szenen mit dem Stürmer Kylian Mbappé sorgten für Diskussionen: Diesen nahm er in den Arm, streichelte ihm den Kopf und versuchte, ihn zu trösten, doch der Stürmer reagierte darauf nicht. Es schien, als wollte Mbappé für sich sein, während Macron womöglich den Fotografen ein emotionales Sujet liefern wollte.

Die Reaktionen in den sozialen Medien auf Emmanuel Macrons unerwiderte Umarmungen fielen stark negativ aus. Userinnen und User störten sich am fehlenden Fingerspitzengefühl des Präsidenten, der nach Ansicht vieler nur auf PR aus war. «Warum zum Teufel streichelt Macron Mbappé so aggressiv? Lass ihn in Ruhe, Widerling», rät zum Beispiel ein Twitter-User dem französischen Präsidenten. Ein anderer kommentiert: «Macron versucht selbstsüchtig, sich wichtig zu machen, und scheitert kläglich. Genial von Mbappé.»