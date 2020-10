Halloween«Was als Spass beginnt, kann schnell ernst werden»

Die Kantonspolizei St. Gallen wird an Halloween verstärkt unterwegs sein. Im Vorfeld appelliert sie an die Vernunft der Bevölkerung.

«Wenn das Ei an die Hausmauer klatscht, daran herunterläuft und das Ganze dann noch mit einem kräftigen Schuss Mehl bestäubt wird, mag das für gewisse Leute lustig aussehen. Der Ärger für die Hausbesitzer ist aber gross», schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung. Denn es können hohe Reinigungskosten entstehen und es ist eine Sachbeschädigung. «Was als Spass beginnt, kann schnell ernst werden, wenn die Polizei ermittelt und der Gang vor die Jugendanwaltschaft ansteht», heisst es weiter.

Halloween kommt vom englischen «All Hallows’ Eve», was übersetzt «Abend vor Allerheiligen» bedeutet. In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November gab es in Irland ein spezielles Brauchtum. Ob dieses einen keltischen oder christlichen Ursprung hatte, ist jedoch unklar. Durch irische Einwanderer ist das Brauchtum in die USA gelangt, wo es zum modernen Halloween weiterentwickelt wurde.

Die Kantonspolizei St. Gallen will diesen unangenehmen Teil von Halloween allen ersparen und setzt deshalb auf Prävention im Vorfeld und vermehrte Patrouillentätigkeit in der Samstagnacht. Mediensprecher Florian Schneider führt aus: «Wir versuchen die Jugendlichen zu sensibilisieren – sei es bei der Arbeit, in der Schule oder durch die Medien.» In den letzten rund fünf Jahren sei dies ganz gut gelungen. An einen grösseren Zwischenfall kann sich Schneider aber noch erinnern. «2015 haben Jugendliche an Halloween mit Feuerwerkskörpern einen Brunnen gesprengt.»