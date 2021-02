Exit-Plan des Bundesrates : Was am Montag wieder aufgeht – und was noch nicht

1 / 6 Einkaufen ist ab dem 1. März wieder möglich. Es gibt aber Kapazitätsbeschränkungen. Adrian Moser Leer bleiben die Terrassen von Gastro-Betrieben. Adrian Moser Der Bundesrat hat am Mittwoch die Corona-Strategie für die kommenden Monate präsentiert. AFP

Darum gehts Der Bundesrat hat die ersten Lockerungen beschlossen.

Freuen dürfen sich auch Personen mit Jahrgang 2001 und jünger: Sie dürfen wieder Sport treiben.

Die Regierung will den zweiten Lockerungsschritt früher wagen als ursprünglich geplant. Dafür müssen aber strenge Kriterien erfüllt sein.

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch den Exit-Plan verabschiedet. Einkaufen und Sport für Personen bis 20 Jahre sind bald wieder möglich – die Restaurants bleiben aber ganz zu. Der Bundesrat begründet dies damit, dass «die epidemiologische Lage wegen den neuen, ansteckenderen Virusvarianten weiterhin fragil ist». Hier die wichtigsten Entscheide.

Läden machen am 1. März auf

Alle Läden können wieder öffnen, die Anzahl der Kundinnen und Kunden wird allerdings beschränkt. Auch Museen, sowie Lesesäle von Archiven und Bibliotheken, können wieder öffnen. Die Aussenbereiche von Zoos, botanische Gärten und Freizeitanlagen sind wieder zugänglich – mit Maske und Abstand sowie begrenzter Kapazität. Ebenfalls wieder zugänglich sind Sportanlagen im Freien wie Kunsteisbahnen, Tennis- und Fussballplätze oder Leichtathletikstadien – mit Maske oder Abstand sowie begrenzter Kapazität. Wettkämpfe im Erwachsenen-Breitensport sowie Veranstaltungen bleiben verboten.

Treffen bis 15 Personen – aber nur draussen

Die 5er-Regel wird im Aussenbereich gelockert. Im Freien sind ab 1. M ärz M enschenansammlungen und Treffen im Familien- und Freundeskreis mit maximal 15 Personen erlaubt.

Bis 20 Jahre: Sport ohne Einschränkungen

Der Bundesrat erweitert die möglichen Aktivitäten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Er hebt zum einen die Altersgrenze für Erleichterungen im Sport und in der Kultur von 16 auf 20 Jahre (Jahrgang 2001) an. Zum anderen sind neu auch Wettkämpfe in allen Sportarten sowie Konzerte ohne Publikum wieder erlaubt. Kinder- und Jugendchören ist das Singen wieder gestattet. Ausserdem sind Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit wie Jugendtreffs wieder zugänglich.

Restaurant-Terrassen bleiben sicher bis am 22. März zu

Der Bundesrat hat bei seinem Entscheid gewisse Anliegen der Kantone aufgenommen, etwa bei den Erleichterungen für junge Erwachsene oder den Menschenansammlungen im Freien. Hart bleibt der Bundesrat beim Streit um die Restaurant-Terrassen: Er verzichtet «angesichts der fragilen epidemiologischen Lage» auf eine Öffnung der Restaurantterrassen bereits ab dem 1. März, wie es eine knappe Mehrheit der Kantone gefordert hat.

Nächster Schritt könnte am 22. März erfolgen

Der nächste Öffnungsschritt soll am 22. März erfolgen, mit der Konsultation der Kantone ab dem 12. März und dem Entscheid des Bundesrats am 19. März. Dabei geht es unter anderem um Kultur- und Sportveranstaltungen mit Publikum in begrenztem Rahmen, Homeoffice-Pflicht, Sport in Innenräumen und die Öffnung von Restaurantterrassen. Für die Beurteilung des nächsten Öffnungsschrittes hat der Bundesrat Richtwerte festgelegt: Die Positivitätsrate soll unter fünf Prozent, die Auslastung der Intensivplätze mit Covid-19- Patienten unter 250 belegten Betten und die durchschnittliche Reproduktionszahl über die letzten 7 Tage unter 1 liegen. Zudem soll die 14-Tages-Inzidenz am 17. März nicht höher sein als bei der Öffnung am 1. März.

Bei positiver Entwicklung der Corona-Lage könnten Restaurants doch aufgehen