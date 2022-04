25’000 Frankfurt-Fans : «Schande, was auf der Tribüne passierte» – Barça-Präsident tobt über Deutsche

Eintracht Frankfurt ist durch ein 3:2 beim FC Barcelona in den Halbfinal der Europa League eingezogen. In Spanien sorgt vor allem für Ärger, dass so viele deutsche Fans im Camp Nou in Barcelona waren.

Die Frankfurter feierten ihr Team. Twitter

Darum gehts Barcelona ist gegen Frankfurt aus der Europa League ausgeschieden.

Das Camp Nou wurde von Frankfurt-Fans übernommen.

Über 25’000 Tickets ergatterten sich die Anhänger des Bundesligisten.

Zehntausende Fans von Eintracht Frankfurt haben den grossen Fussball-Abend ihres Vereins beim FC Barcelona in Kataloniens Metropole gefeiert. Bis kurz vor Mitternacht verweilten die überwiegend in Weiss gekleideten Anhänger im legendären Camp Nou, in dem die Mannschaft zuvor mit einem 3:2-Sieg überraschend in den Europa-League-Halbfinal eingezogen war. Ungefähr 30’000 Frankfurter waren in Barcelona vor Ort – 25’000 ergatterten sich ein Ticket. Eine grosse Zahl, besonders wenn man bedenkt, dass im Gästesektor nur 5000 Personen einen Platz hatten.

Joan Laporte, der Barcelona-Präsident, war im Anschluss sauer. Nicht nur wegen des Ausscheidens, auch wegen der grossen Anzahl an Gästefans. «Was auf der Tribüne passiert ist, ist eine Schande, die nicht mehr passieren darf. Wir werden Massnahmen ergreifen und sie erklären. Heute habe ich mich geschämt.» Trainer Xavi verglich die Partie mit einem Final, bei dem die eine Hälfte der Fans für das eine und die andere Hälfte der Fans für das andere Team war. So etwas dürfe in so einem wichtigen Spiel nicht passieren.

Doch wie schafften es überhaupt so viele Eintracht-Fans ins Stadion? Viele Tickets der Deutschen stammten wohl aus Wiederverkäufen und von Reisebüros, spekulierten spanische Medien. Zahlreiche Saisonabo-Inhaber hatten wohl aus Profit-Gründen auf den Matchbesuch verzichtet und ihre Tickets dafür an Frankfurter Lager weiterverkauft. Angesichts der starken deutschen Fan-Präsenz hatten einige Barça-Anhänger aus Protest während des Spiels für zehn Minuten ihre Plätze verlassen.

Medien schockiert über Frankfurt-Übermacht

Die Zuschauersituation sorgte auch in den spanischen Medien für Aufsehen. Die «Mundo Deportivo» schrieb: «Niemand hatte das kommen sehen, dass es auch eine der traurigsten Nächte in der Geschichte des Camp Nou werden würde. Sowohl, was das sportliche Ergebnis anbelangt mit einer viel zu späten Reaktion, als auch, weil das Stadion vom Gegner übernommen wurde.»

Die «Marca» meinte: «Grosser Fehler von Barça, dass es in einem so wichtigen Spiel wie diesem so viele rivalisierende Fans gab.» Bei der «AS» war die Gemütslage ähnlich: «Zu Hause versenkt. Barcelona spielte im eigenen Stadion wie ein Fremder. Eine historische Situation, in der Barcelona als erster Club die Hin- und Rückrunde im gegnerischen Feld bestritt.»

Die Spieler von Frankfurt feierten mit ihren Fans. Getty Images