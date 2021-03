Nach erster Prüfung besteht jedoch kein Hinweis auf einen ursächlichen Zusammenhang zwischen den Blutgerinnseln und der Impfung. Es sei eher von einer Koinzidenz auszugehen, also mehr Zufall als Ursache», sagt der Münchner Infektiologe und Spezialist für hochansteckende lebensbedrohliche Infektionen Clemens Wendtner.

Nach Meldungen über Blutgerinnsel, die nach der Impfung mit dem Vakzin AZD1222 der Oxford University und AstraZeneca aufgetreten sind, ist der Impfstoff in Verruf geraten. Untersuchungen wurden eingeleitet.

Es kommen auch andere Ursachen in Frage.

Meldungen über Blutgerinnsel nach der Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca haben in einigen Ländern zu einem Stopp der Impfungen geführt.

Mehrere Länder pausieren vorsorglich die Impfungen mit dem Covid-19-Vakzin der Oxford University und AstraZeneca. Grund dafür sind vereinzelte Meldungen von Blutgerinnseln (Thromboembolien), die nach der Verabreichung des Impfstoffs AZD1222 aufgetreten sind, einzelne davon, wie in Österreich , mit Todesfolge.

Nach erster Prüfung bestehe kein Hinweis auf einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Risikosignal und der Impfung, teilt nun das für die Bewertung und Sicherheit von Humanarzneimitteln zuständige Pharmakovigilance Risk Assessement Committee (PRAC) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) mit. Die bisher gemeldeten 30 Thrombose-Fälle stellten bei knapp fünf Millionen geimpften Personen im europäischen Wirtschaftsraum keine Häufung gegenüber dem Vorkommen in der Gesamtbevölkerung dar. In Deutschland etwa stellen Thrombosen die dritthäufigste Todesursache dar. Es ist also gut möglich, dass die Betroffenen das Gerinnsel auch ohne Impfung entwickelt hätten.