Darum gehts Am Freitag zieht der Bundesrat die Schraube an: Schweizweit gelten ab Samstag härtere Corona-Massnahmen.

Bis zum Freitag können sich die Kantone noch zu den Massnahmen äussern.

Verschlimmert sich die Lage in den kommenden Wochen trotzdem, droht der Bundesrat mit Schliessungen, etwa der Gastrobetriebe.

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Gesundheitsminister Alain Berset traten am Dienstagabend vor die Medien. Sie verkündeten, dass am kommenden Freitag die Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus schweizweit verschärft werden sollen. Was das genau heisst, lesen Sie hier. In der anschliessenden Fragerunde beantworteten die beiden Bundesräte diverse Detailfragen. Die wichtigsten Antworten:

Wieso hat der Bundesrat einen Plan mit drei Pfeilern beschlossen?

Gemäss Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga ist es wichtig, jetzt rasch zu handeln. Dafür ist der erste Pfeiler, die Sofortmassnahmen mit einer Sperrstunde ab 19 Uhr für Gastrobetriebe und Läden und weiteren Verschärfungen. Sollte das nicht reichen, behält sich der Bundesrat als zweiten Pfeiler weitere Massnahmen vor, die auch gezielt für einzelne Regionen oder Kantone verhängt werden können. Den dritten Pfeiler bilden die Entschädigungsleistungen, die für besonders betroffene Unternehmen erbracht werden sollen.

Wann würde der Bundesrat die zweite Eskalationsstufe des Plans zünden?

Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Berset nannte die Lage auf den Intensivstationen und den R-Wert als zwei wichtige Faktoren, welche in diese Beurteilung hineinfliessen.

Was würde das heissen?

Sollte sich die Lage in der nächsten Woche weiter verschlechtern, plant der Bundesrat an seiner Sitzung vom 18. Dezember, weitergehende Massnahmen zu beschliessen, etwa die Schliessung von Gastrobetrieben und Läden bis am 20 Januar. Je nach Lage ist also auch ein zweiter Lockdown nicht ausgeschlossen.

Was heisst das für Weihnachten und Silvester?

An Weihnachten und Silvester sind Ausnahmen geplant. Wie diese im Detail aussehen werden, wie lange etwa Läden und Restaurants offen bleiben dürfen, wird am Freitag entschieden. Berset sagte aber, dass auch die Durchführung der Mitternachtsmesse möglich sein soll. Die geplante Beschränkung von privaten Treffen auf 5 Personen aus zwei Haushalten will der Bundesrat vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember ausser Kraft setzen und Feiern bis 10 Personen zulassen. Laut Berset ist eine Kontrolle der Regel schwierig. Er geht aber davon aus, dass sich die Leute daran halten werden.

Sollen nach dem Willen des Bundesrats auch Coop und Migros um 19 Uhr schliessen?

Ja. Sämtliche Läden müssen um 19 Uhr schliessen. Trotzdem dürfen sich kurz vor Ladenschluss nicht mehr Menschen in die Läden drängen: «Die Schutzkonzepte, welche die Läden ausgearbeitet haben, gelten nach wie vor», sagte Sommaruga.

Will der Bundesrat die Skigebiete offen lassen?

Ja. Auch in den Skigebieten gelten die Regeln für Gastrobetriebe und Läden sowie Beschränkungen der Anzahl Personen in den Gondeln. «Skifahren ist aber einfach eine sportliche Betätigung im Freien und folglich nicht von den Massnahmen, die wir ergreifen wollen, betroffen», sagte Berset.

Was heisst das für den Profisport?

Der Bundesrat will, dass die Profiligen im Fussball und im Eishockey weiterhin Spiele ohne Zuschauer durchführen können. Ob an den Spielzeiten etwas geändert werden und die Spiele um 19 Uhr beendet sein müssen, ist noch unklar.

Können die Kantone sich weigern und weniger machen?

Nein. Die Massnahmen, welche am Freitag beschlossen werden, gelten verbindlich für die ganze Schweiz. Sommaruga sagte aber: «Wenn wir die Kantone nicht anhören würden, müssten wir keine Vernehmlassung machen. Es ist also möglich, dass bis zum Freitag der eine oder andere Punkt noch leicht angepasst wird.»

Wird es neue Instrumente für die Entschädigung der Unternehmen geben?