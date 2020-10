Corona-Massnahmen : Was bedeutet der Entscheid für den Profisport?

Der Bundesrat toleriert den Sport in den höchsten Schweizer Ligen weiterhin. Allerdings kommt es praktisch wieder zu Geisterspielen. Dies beunruhigt die Fussball- und Eishockey-Liga sowie deren Vereine.

1 / 2 Der Fussballklassiker Basel gegen Zürich kann weiterhin stattfinden. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus) Auch die Eishockey-Meisterschaft geht weiter. Allerdings wie im Fussball mit kaum mehr Zuschauern. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Darum gehts Der Bundesrat hat am Mittwoch seine neusten Corona-Massnahmen vorgestellt.

Der Profisport in der Schweiz kann fortgeführt werden.

Zuschauer sind aber kaum mehr erlaubt, was praktisch zu Geisterspielen führt.

Die Ligen wollen die Meisterschaften fortführen.

Vereine stehen vor Herkulesaufgabe.

Spiele und Trainings im Profisport sind weiterhin erlaubt. Dies hat der Bundesrat am Mittwoch mit den neusten Corona-Massnahmen kommuniziert, die ab Donnerstag gelten. Allerdings beschränkt die Landesregierung die Zuschaueranzahl pro Spiel auf 50 Fans. Das heisst für die Fussball- und Eishockeyclubs, dass sie praktisch wieder Geisterspiele austragen müssen.

Sportliche Aktivitäten wie Trainingseinheiten in Innenräumen sind nur noch bis zu 15 Personen erlaubt. Allerdings auch nur, wenn der Abstand eingehalten werden kann und eine Maske getragen wird. In grösseren Hallen – wie zum Beispiel im Tennis – gilt keine Maskenpflicht. Kontaktsportarten im Amateurbereich sind verboten. Kinder unter 16 Jahren sind von den Regeln ausgenommen, dürfen aber keine Wettkämpfe austragen.

Finanzsorgen bei der SFL

Mit diesem erneuten praktischen Verbot von Zuschauern in den Stadien wird der Fussball in der Schweiz weiterhin um seine wichtigste Einnahmequelle gebracht. «Damit spitzt sich die finanzielle Situation der Clubs weiter zu», schreibt die Swiss Football League (SFL) in seiner Medienmitteilung kurz nach dem Bundesrats-Entscheid. Die neuen Massnahmen betreffen schon die nächste Runde in der Super League vom Wochenende.

«Während in den ersten Monaten die Kurzarbeit half, Konkurse zu verhindern, sind die Clubs nun dringend auf die zinslosen Darlehen des Bundes angewiesen, die voraussichtlich ab Dezember bezogen werden können. Damit sollte die kurzfristige Liquidität gesichert werden können. Falls die Situation länger andauert, müssten weitere finanzielle Hilfsmassnahmen ins Auge gefasst werden», schlägt die Liga Alarm. «Für die Clubs ist es unabdingbar, eine Perspektive zu haben, wann das Verbot wieder gelockert werden kann. Die Clubs sind nationales Kulturgut und durch ihre Aktivitäten gesellschafts- und gesundheitspolitisch höchst relevant.»

Trotz der Einschränkungen würden die SFL und auch die Vereine alles daran setzten, den Spielbetrieb in den Meisterschaften aufrechtzuerhalten. «Die SFL ist überzeugt, auch unter diesen epidemiologisch schwierigen Bedingungen einen sicheren Spielbetrieb organisieren und den Menschen in einer Zeit mit massiven Einschränkungen Abwechslung bieten zu können.

Damit der Meisterschaftsbetrieb aber aufrecht erhalten werden kann, sei man dringend darauf angewiesen, dass im Vorliegen eines positiven Corona-Falles nicht die ganze Mannschaft unter Quarantäne gestellt werde, sondern sich nur die betroffenen Personen in Isolation begeben müssen. «Dies wurde vor Beginn der Saison von den zuständigen Stellen in diesem Sinne genehmigt. Die SFL hat mit der zusätzlichen Maskenpflicht in Fitnessräumlichkeiten und der Beschränkung auf vier Personen pro Tisch bei Mannschaftsessen das eigene Schutzkonzept an neuralgischen Punkten nochmals verschärft.»

Reaktionen von SFL-Vereinen

FCSG-Präsident Matthias Hüppi: «Wir haben die erste Welle überstanden und werden alles dafür tun, dass der FC St. Gallen auch diese Prüfung meistert. An unserer Überzeugung, dass Solidarität keine Einbahnstrasse ist, ändert sich nichts. Dank unseres einzigartigen Zusammenhalts im Club, aber auch mit den Aktionären, Fans, Sponsoren und Gönnern gehen wir weiter auf dem eingeschlagenen Weg. Immer im Bewusstsein, dass die Entwicklung der Pandemie die ganze Gesellschaft trifft und in der Hoffnung, dass die angeordneten Massnahmen ihre Wirkung nicht verfehlen.» Über das weitere Vorgehen werden die Ostschweizer ihre Dauerkarten-Inhaberinnen und Inhaber sowie alle Businesskunden am Donnerstag informieren.

FCZ-Präsident Ancillo Canepa auf der Vereins-Homepage: «Der Entscheid des Bundesrates, im Profifussball nur noch Geisterspiele zuzulassen, war zu erwarten. Dass der Bewältigung der Coronakrise grösste Priorität eingeräumt wird, akzeptieren wir selbstverständlich. Trotzdem möchten wir darauf hinweisen, dass mit diesem Verbot auch für uns ein weiterer grosser finanzieller Schaden entstehen wird. Aus der operativen Tätigkeit kann dieser Schaden nicht kompensiert werden. Seit März dieses Jahres sind wir mit wesentlichen Mindereinnahmen konfrontiert. Damit die Liquidität sichergestellt werden kann, ist es unabdingbar, dass die vom Bund in Aussicht gestellten Notkredite – welche notabene zurückbezahlt werden müssen – rasch und unbürokratisch gewährt werden. Auch die Frage nach der Gewährung von Kurzarbeit für Berufssportler muss geprüft werden. Dass der Fussball gesellschaftspolitisch und auch wertschöpfungsmässig eine grosse Bedeutung hat, wird mittlerweile von vielen anerkannt. Deshalb sollte der Sport eine gleichwertige Unterstützung erhalten wie kulturelle Institutionen. Wir haben in den letzten Wochen viel Energie und Ressourcen in die Ausarbeitung eines professionellen Schutzkonzeptes investiert. Wir sind deshalb in der Lage, auch weiterhin einen möglichst sicheren Spielbetrieb zu organisieren.»

SIHF hofft auf finanzielle Soforthilfen

Auch im Schweizer Eishockey sind die neuen Regeln einschneidend. Die Swiss Ice Hockey Federation SIHF spricht von einem «herben Rückschlag», wie sie nach dem Bundesrats-Entscheid mitteilt. Es müsse aus heutiger Sicht davon ausgegangen werden, «dass es zu einem verbreiteten Stellenabbau kommen wird und die Nachwuchsförderung grosse Schäden davontragen wird». Um Konkurse im Schweizer Profi-Eishockey unmittelbar vermeiden zu können, sind die Clubs aus der National League und Swiss League zwingend auf finanzielle Soforthilfen sowie die Möglichkeit auf Kurzarbeitsentschädigungen auch bei befristeten Arbeitsverträgen angewiesen.

Ziel der SIHF ist es, denn Meisterschaftsbetrieb weiterführen zu können. Unter welchen Umständen dies möglich ist, wird der Verband in den nächsten Tagen zusammen mit den Clubs der National League und Swiss League entscheiden.

Reaktionen von NL-Vereinen

Peter Zahner, CEO ZSC Lions: «Es hat sich abgezeichnet, die Überraschung ist daher nicht riesig, aber die Enttäuschung schon. Weiterspielen werden wir vorläufig, aber wir werden jetzt schauen müssen, was politisch möglich ist. Dieser Entscheid hat Auswirkungen auf die gesamte Organisation, die Profimannschaft ist nur ein Teil davon, der aber die Einnahmen generiert. Faktisch ist jetzt auch der Nachwuchs-Betrieb verboten, auch wenn es da in der Mitteilung einige Widersprüchlichkeiten gibt. Jetzt geht es darum, finanzielle Unterstützung zu erhalten, anders geht es nicht mehr. Es braucht nun erstens A-fonds-perdu-Beiträge, zweitens Kurzarbeit für befristete Arbeitsverträge und drittens Darlehen, wobei die nicht viel bringen, da sie zurückbezahlt werden müssen. Wir brauchen jetzt finanzielle Unterstützung wie andere Branchen auch und müssen den Dialog suchen und mit der Politik bereden, was möglich ist. Unter den Clubs werden wir noch am Mittwochabbend eine Telefonkonferenz abhalten und besprechen, wie wir vorgehen wollen.»

HCD-Homepage: «Mit einem umfassenden Schutzkonzept konnten wir am 17. Oktober über 3500 Zuschauer im Eisstadion Davos zur Saisonpremiere begrüssen. 3500 Zuschauer, die mit ihrem vorbildlichen und disziplinierten Verhalten gezeigt haben, dass Grossanlässe auch unter diesen Bedingungen möglich sind. Die neuen Bestimmungen des Bundes sind nun aber nochmals eine massive Verschärfung der Rahmenbedingungen, deren wirtschaftliche Auswirkungen den professionellen Eishockeysport in der Schweiz existenziell bedrohen. Der HCD versteht und unterstützt alle Bemühungen der Behörden, die wuchtige zweite Ansteckungswelle zu brechen und das Gesundheitssystem zu schützen. Die aktuelle Entwicklung verfolgen wir mit grosser Besorgnis. Das einzige Saisonziel der HCD-Geschäftsleitung ist ab sofort, das wirtschaftliche Überleben der Hockey Club Davos AG, wenn immer möglich ohne wirtschaftlich bedingte Entlassungen von Mitarbeitern.»