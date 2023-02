Was bedeutet der Milliarden für die Credit Suisse?

Skandale-Auswahl der CS

2022 befand die Staatsanwaltschaft die Credit Suisse (CS) der Geldwäsche im Auftrag der bulgarischen Mafia für schuldig. Die Bank bestreitet das und kündigte an, in Berufung zu gehen. 2021 war die CS in den Zusammenbruch des Kreditgebers Greensill Capital und des US-Hedgefonds Archegos Capital verwickelt und räumte ein, Anleger rund um den Skandal um Thunfischanleihen in Mosambik betrogen zu haben.