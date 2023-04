Whatsapp: Die animierten Emojis kommen!

Hüpfende Köpfe und Konfetti: Die Macher von Whatsapp arbeiten an animierten Emojis. So sollen die Symbole in Zukunft über die Bildschirme der Nutzerinnen und Nutzer tanzen.

Darum gehts Für den Messenger Whatsapp sind neue Emojis in Planung.

Diese sollen sich bewegen und so für Abwechslung sorgen.

Wann das Update mit den Emojis kommt, ist noch unklar.

Whatsapp tüftelt an bewegten Emojis. «Die Funktion wird definitiv die Messaging-Erfahrung der Nutzerinnen und Nutzer verbessern. Es wird eine einfache Möglichkeit sein, um Humor in die Chats einzubauen», schreibt Wabetainfo.com. Entdeckt wurde das neue Feature in einer Vorabversion von Whatsapp. Animierte Emojis dürften also mit einem zukünftigen Update auf die Handys kommen, erklärt die Plattform.

Die animierten Emojis sollen immer dann zum Zug kommen, wenn dieses bereits als solches umgesetzt wurde. Nutzer haben wohl keine Kontrolle darüber, ob sie das animierte oder das Standardemoji verschicken wollen, erklärt Wabetainfo.com. Um die Grösse der Bildchen solle man sich insofern keine Sorgen machen müssen. So sind die animierten Emojis klein, obwohl man ohne Qualitätsverlust ihre Grösse ändern kann, heisst es weiter.

Während die neuen Emojis sicher von vielen Nutzerinnen und Nutzern mit Freude erwartet werden, wird das bestimmt auch für Kritik sorgen. Vor allem dann, wenn man sie nicht abstellen kann und dann ständig etwas im Chat herumzappelt, wenn man das nicht will.

Whatsapp: Weitere Updates

Whatsapp tüftelt immer wieder an neuen Funktionen für den Messenger. Erst kürzlich ist durchgesickert, dass die App bald auf mehreren Geräten genutzt werden kann. Somit sollen Nutzerinnen und Nutzer Whatsapp in Zukunft auf mehr als einem Smartphone oder Tablet gleichzeitig bedienen können. Eine Funktion, die sich viele gewünscht haben. Laut Androidpolice.com soll das entsprechende Update in Kürze erscheinen.

Mehr als zwei Milliarden Personen rund um die Welt nutzen täglich Whatsapp. Ebenso angekündigt wurde eine Funktion, um Videonachrichten zu verschicken: Das Versenden von Videonachrichten per Whatsapp soll aber so einfach sein wie bei Sprachnachrichten. So sollen Nutzerinnen und Nutzer einfach eine Taste gedrückt halten können, um so Videos mit einer Länge von bis zu 60 Sekunden aufzunehmen. Im Chat könnte das Video dann in einem kreisförmigen Rahmen angezeigt werden.

