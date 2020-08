Auto-Ratgeber

Was bin ich mit meinem kleinen Elektroflitzer?

Thomas fährt ein kleines, zweiplätziges Elektrofahrzeug. Als was gilt er damit im Strassenverkehr? Als Auto oder als Töff?

Frage von Thomas ans AGVS-Expertenteam:

Ich bin seit kurzem Besitzer eines HiTec Eco Car. Das nur 1,30 Meter breite und 2,25 Meter kurze Elektrofahrzeug mit zwei Plätzen erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 75 km/h. Mir stellt sich nun die Frage: Was bin ich im Strassenverkehr? Ein Auto oder ein Motorrad? Zählt ein explizites Autofahrverbot für mich? Und wie darf beziehungsweise muss ich parkieren: auf Motorradparkflächen, quer in strassenseitigen Autoparkflächen oder normal auf Standardparklätzen?

Antwort des AGVS:

Beim Parkieren hingegen kommt es auf den jeweiligen Parkplatz an: Gemäss Art. 79 Abs. 1ter SSV dürfen Parkfelder nur von denjenigen Fahrzeugen benutzt werden, für die sie grössenmässig bestimmt sind. Dein E-Mobil dürfte von der Grösse her einem etwas kleineren Smart entsprechen, du kannst also ruhigen Gewissens auf einem normalen Autoparkplatz parkieren. Motorradparkplätze darfst du ebenfalls benutzen, sofern das Parkfeld genügend gross ist und die Beschilderung nicht explizit auf Motorräder hinweist. Interessanter Fakt: Aufgrund der letztgenannten Regelung der SSV ist es Motorrädern eigentlich nicht erlaubt auf «normalen» Parkplätzen zu parken, da diese von der Grösse her nur für PW bestimmt sind (de facto wird dies jedoch kaum durchgesetzt).