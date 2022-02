Was bringt 5G den Autofahrern?

Frage von Kurt ans AGVS-Expertenteam:

Während der Pandemie haben wir die ganze Zeit von 2G und 3G gehört, aber punkto des Mobilfunkstandards 5G wurde es sehr ruhig. Was bringt mir 5G eigentlich als Autofahrer? Brauche ich das am Steuer überhaupt?

Antwort:

Gemäss der Swisscom soll künftig eine «Nationale Dateninfrastruktur Mobilität» als Service-Public-Angebot den Datenaustausch zwischen Unternehmen mit entsprechenden Angeboten vereinfachen, so sollen sich beispielwiese verschiedene Verkehrsmittel einfacher miteinander kombinieren lassen. Denn mit der stetig steigenden Verkehrsbelastung stossen Strassen- und Bahninfrastrukturen an ihre Grenzen.

Dank intelligenten und vernetzen Parkleitsystemen kann in Quartieren und Innenstädten der Suchverkehr stark reduziert werden. Ein weiteres zentrales Thema ist die Erhöhung der Sicherheit im Mobilitätsbereich. So können vernetzte Fahrassistenten dank Echtzeitdatenübermittlung unmittelbar vor Gefahren wie Gegenstände auf der Fahrbahn oder im Winter etwa Glatteis warnen. Andere Verkehrsteilnehmer können rechtzeitig aufs Stauende, einen Geisterfahrer oder eine Unfallstelle hinter einer Kurve hingewiesen werden. Echtzeitwarnungen dank 5G sowie langfristig automatisierte und autonome Reaktionen der Fahrsysteme können so Leben retten.



Und selbst für eine Fehlerbehebung am Auto oder bei einem Werkstattbesuch bietet die 5G-Technologie einen Vorteil. Immer mehr Hersteller bieten nämlich sogenannte OTA-Updates («over the air») für ihre Fahrzeuge. Dabei werden zum Teil grosse Datenpakete in das Auto heruntergeladen, was dank 5G wesentlich schneller möglich sein wird. Der Zeitgewinn freut den Kunden genauso wie den Garagisten.