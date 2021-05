Hautfarbe, Alter, Herkunft - Was bringt die DNA-Analyse bei schweren Gewaltdelikten?

Das sagt die Expertin zum DNA-Gesetz

Frau Vuille, können mit dem neuen DNA-Gesetz mehr Verbrechen aufgeklärt werden?

Mit der Phänotypisierung von DNA-Tatortspuren wird die institutionelle Diskriminierung von Minderheiten verstärkt, kritisieren die Gegner. Finden Sie diese Kritik berechtigt?

Vuille: « Das neue Gesetz hebt ein historisches Verbot der Analyse sogenannter codierender Sequenzen in der DNA auf, also derjenigen, die die sensibelsten Informationen über die Person enthalten. Dies ist eine signifikante Änderung in der Art und Weise, wie wir über DNA-Analysen denken. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dies zu Exzessen führen kann. Trotzdem scheint mir die Rechnung in diesem Punkt ausgewogen zu sein, bestimmte Dinge zuzulassen, aber auch strenge Grenzen zu setzen. »