Warum keine Initiative?

In den sozialen Medien warfen Politikinteressierte und Politiker die Frage auf, warum die Klimastreikenden nicht ihren Forderungskatalog in Form einer Volksinitiative durchsetzen würden. Frida Kohlmann betont, dass sich viele Jugendliche aus der Bewegung mit direktdemokratischen Mitteln engagierten. Auf dem Programm der Aktionswoche steht auch am Donnerstag ein Workshop zu «Klima-SOS-Volksinitiativen und alternative Notrufe». Mark Balsiger merkt an, für eine Volksinitiative brauche es einen langen Schnauf, in der Regel dauere es vier Jahre von der Lancierung bis zur Abstimmung. «Diese Geduld hat die Klimabewegung nicht. Sie weist mit Vehemenz darauf hin, dass die Klimakrise schnell ein wirksames Massnahmenpaket braucht.»