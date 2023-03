Wasserfilter: was bringts und was muss ich beachten?

Mehr Kalzium in hartem Wasser

Das Wasser in Stadtzürcher Hausleitungen stammt zu zwei Dritteln aus dem Zürichsee, der Rest ist Quell- und Grundwasser. Wegen des hohen Seewasser-Anteils sei das Wasser eher weich und habe deshalb weniger härtebildende Mineralien wie Kalzium und Magnesium, als in anderen Regionen mit mehr Quell- und Grundwasser-Anteil. Aber auch härteres Wasser mit mehr Kalzium ist nicht schädlich, sagt Engi. «Im Gegenteil, beim Mineralwasser achten ja viele genau darauf, dass sie Wasser mit lebenswichtigen Mineralien wie Kalzium kaufen», so die Sprecherin der Wasserversorgung in Zürich.