Im Gespräch mit Lamborghini Chefdesigner Mitja Borkert

Wenige essenzielle Zutaten

In beiden Fällen sind es einige wenige, essenzielle Zutaten, die entscheidend sind. «Seit rund 50 Jahren sorgen die charakteristische Silhouette und ypsilon- sowie hexagonförmigen Designelemente dafür, dass man einen Lamborghini sofort erkennt», erläutert Mitja Borkert. «Man kann das mit Mehl und Eiern in der italienischen Küche vergleichen. Hochwertige Rohstoffe allein reichen nicht aus, um ein exzellentes Ergebnis zu garantieren: Es kommt auf die Kompetenz derjenigen an, die mit ihnen arbeiten. Erst dann entsteht in der Küche ein einzigartiges Produkt, so wie bei der Kreation der Supersportwagen von Lamborghini.»