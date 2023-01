Lebensmitteleinkäufe trenden auf Social Media. So viel kriegst du in 15 verschiedenen Ländern, wenn du Essen auf dem Markt oder beim Detaillisten kaufst.

Internationaler Preisvergleich : Was denkst du, wie viel kostet dieser Einkauf in der Schweiz?

1 / 1 Dieser Einkauf hat in einem Lidl in der Schweiz 63,75 Franken gekostet. Reddit/u/SpearOfNeptune

Darum gehts Nutzer auf Social Media posten ihre Lebensmittel-Einkäufe mit Preisangabe.

Ein Uploader aus der Schweiz schreibt, dass er für 64 Franken etwa zwei Wochen essen könne.

Viele beschweren sich über die Preise, die letztes Jahr in den meisten Ländern stark gestiegen sind.

Was kaufst du für Lebensmittel? Und wie teuer sind sie? Diese Fragen bewegen die Nutzerinnen und Nutzer der Social-Media-Plattform Reddit. So viel Food kriegst du in 15 verschiedenen Ländern beim Einkaufen.

Schweiz – Einkauf für 63,75 Franken

1 / 2 Reddit/u/SpearOfNeptune

63,75 Franken – so viel hat dieser Einkauf bei Lidl gekostet. Im Einkaufskorb waren unter anderem Bio-Eier, Hackfleisch, Bratwürste, Pasta, Vitaminwasser, vegane Schoggi-Brezel und ein Tee von Ricola. Vielleicht brauche er noch Brot, schreibt der Uploader – aber das Essen auf dem Bild reiche wohl für zwei Wochen.

Der Medianlohn in der Schweiz betrug im Jahr 2022 für eine Vollzeitstelle rund 6665 Franken brutto.

USA, Oklahoma – Einkauf für 101,21 Dollar (rund 93 Franken)

Reddit/u/OK_Mason_721

Dieser Nutzer hat im US-Supermarkt Homeland eingekauft, für umgerechnet rund 93 Franken. «Das ist kein Einkauf im Wert von 100 Dollar, sondern eine schlechte Entscheidung für 100 Dollar», kritisiert ein Reddit-User den Einkauf: Wer sparen müsse, kaufe Steaks und Avocados nur mit Rabatt.

Der Medianlohn in den USA lag 2022 bei 1041 Dollar pro Woche beziehungsweise bei 54’132 Dollar pro Jahr.

Laos, Vientiane – Einkauf für 9,99 Dollar (rund 9,2 Franken)

Reddit/u/Groundbreaking_Dare4

In Laos ist die Ausbeute gross: Für umgerechnet rund 9,2 Franken gibts viel Gemüse und Pasta. «In Hawaii kostet die Drachenfrucht alleine schon fünf bis sechs Dollar», schreibt ein User. Zwei andere meinen, dass in Westkanada nur schon die Tomaten zehn Dollar kosten würden – «und sie würden wie Müll schmecken».

Der durchschnittliche Jahreslohn in Laos beläuft sich auf umgerechnet rund 2989 Franken.

Indien, Bhubaneswar – Einkauf für 2,20 Dollar (rund 2 Franken)

Reddit/u/Friendly_Wrap_8920

In Indien gibt es für zwei Franken einen ganzen Korb voll mit Gemüse. Die Ringelblumen habe er für das hinduistische Verehrungsritual Puja gekauft, schreibt der Uploader. Dabei kommen oft auch Lebensmittel wie Betel- und Mangoblätter, Zuckerrohr, Bananenpflanzen, Kokosnüsse und Reis zum Einsatz.

Der durchschnittliche Monatslohn in Indien liegt umgerechnet bei rund 151 Franken.

Niederlande – Einkauf für 44 Euro (rund 44 Franken)

1 / 2 Reddit/u/toontje18

Auf dem Bild siehst du einen Einkauf in den Niederlanden. Der Uploader beklagt sich darüber, dass die Kosten für Lebensmittel 2022 enorm gestiegen seien. «In Florida würde das 150 Dollar kosten», kommentiert ein User. «In Kanada kosten 400 Gramm Pistazien 12 Dollar», heisst es in einem weiteren Kommentar.

In den Niederlanden beläuft sich ein durchschnittlicher Monatslohn umgerechnet auf rund 3889 Franken.

Dänemark – Einkauf für 66 Dollar (rund 60 Franken)

Reddit/u/Drankermofo

Dieser Einkauf kostete in Dänemark umgerechnet rund 60 Franken. «Eine wirklich gute Auswahl an Lebensmitteln für diesen Preis», kommentiert ein User. «Ist das von einem Lebensmitteldiscounter?»

In Dänemark beläuft sich ein durchschnittlicher Monatslohn umgerechnet auf rund 4812 Franken.

Rumänien – Einkauf für 43 Euro (rund 43 Franken)

Reddit/u/Ailok_Konem

«Hier in Amerika bekäme man für diesen Betrag etwa ein Drittel davon, und es würde nicht so frisch aussehen», kommentiert ein Nutzer diesen Einkauf im Wert von rund 43 Franken in Rumänien.

In Rumänien beläuft sich ein durchschnittlicher Monatslohn umgerechnet auf rund 998 Franken.

Kanada, Toronto – Einkauf für 80 Dollar (rund 74 Franken)

Reddit/u/aurora-td

Diese Lebensmittel haben einen Wert von rund 74 Franken. Der User kaufte sie in einem asiatischen Supermarkt in Toronto. «Wir planen, einen vegetarischen Eintopf für sechs Personen zu kochen», schreibt der Uploader.

In Kanada beläuft sich ein durchschnittlicher Monatslohn umgerechnet auf rund 3400 Franken.

Deutschland, Stuttgart – Einkauf für 37 Euro (rund 37 Franken)

Reddit/u/dan5280

Diese Lebensmittel kosten in Stuttgart rund 37 Franken. «Keine Frage, in den USA würde das etwa 120 Dollar kosten», schreibt ein Nutzer dazu. Ein anderer meint, dass der Einkauf auch in München teurer wäre.

In Deutschland beläuft sich ein durchschnittlicher Monatslohn umgerechnet auf rund 3640 Franken.

Belgien – Einkauf für 90 Euro (rund 90 Franken)

Reddit/u/0sprinkl

«Der Schinken kostete alleine 17,99 Euro», schreibt der Uploader zu diesem Bild. «Fleisch und Milchprodukte machen in der Regel etwa ein Viertel meiner Einkäufe aus.» Eingekauft habe er im Lidl, sagt er auf Reddit.

Der durchschnittliche Monatslohn in Belgien beträgt umgerechnet rund 3558 Franken.

Bulgarien – Einkauf für 58 Euro (rund 58 Franken)

Reddit/u/SuspiciousHamster0

Diese Lebensmittel kosten laut einem Reddit-Nutzer aus Bulgarien rund 58 Franken. Er spüre die Teuerung im Land enorm. Im Oktober 2022 habe sie offiziell bei 17,6 Prozent gelegen, in seiner Lebensrealität sei sie aber viel höher. «Vor ein oder zwei Jahren hätte dieser Einkauf noch etwa 40 Euro gekostet», so der User.

Der durchschnittliche Jahreslohn in Bulgarien beträgt umgerechnet rund 20’537 Franken.

Tschechien – Einkauf für 25 Euro (rund 25 Franken)

Reddit/u/tcartxeplekaes

«Das ist nicht repräsentativ für das durchschnittliche Lebensmittel-Shopping in Tschechien, weil nicht die Hälfte davon Pilsner ist», scherzt ein Nutzer über diesen Einkauf im Wert von rund 25 Franken.

Der durchschnittliche Monatslohn in Tschechien beträgt umgerechnet rund 1466 Franken.

Kroatien – Einkauf für 34 Euro (rund 34 Franken)

Reddit/u/CitrusySpirulina

«Vegetarisch zu essen, muss nicht teuer sein», schreibt ein User, der für diese Lebensmittel rund 34 Franken in Kroatien ausgegeben hat. Wer schlau einkaufe, könne immer noch günstig essen, so der Nutzer.

Der durchschnittliche Monatslohn in Kroatien beträgt umgerechnet rund 1242 Franken.

Italien – Einkauf für 70 Euro (rund 70 Franken)

Reddit/u/seantenk

Dieser Einkauf in Italien kostete rund 70 Franken. Vor einem Jahr habe er für das gleiche Geld mindestens ein Drittel mehr bekommen, schreibt der Uploader. «In Irland würde ich ungefähr gleich viel dafür bezahlen», kommentiert ein Reddit-Nutzer.

Der durchschnittliche Monatslohn in Italien beträgt umgerechnet rund 2536 Franken.

Südafrika – Pizzas für 25 Dollar (rund 23 Franken)

Reddit/u/ohheysarahjay

In Südafrika gibt es für rund 23 Franken diese drei grossen Pizzen. «Eine solche Pizza kostet in den USA 25 Dollar, wenn man sie nicht in den grossen Pizza-Ketten kauft», schreibt ein Nutzer unter dem Reddit-Post.

Der durchschnittliche Monatslohn in Südafrika beträgt umgerechnet rund 460 Franken.

Welcher Einkauf macht dich am meisten gluschtig? Schweiz USA Laos Indien Niederlande Dänemark Rumänien Kanada Deutschland Belgien Bulgarien Tschechien Kroatien Italien Südafrika