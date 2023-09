Herbstsession: Das sind die heissen Eisen in National- und Ständerat

Der Ständerat hat am Montag zwei Vorstösse zum Mietrecht gutgeheissen, welche den Vermietern zugutekommen. Der eine Vorstoss verlangt, dass der Vermieter einer Untervermietung seiner Wohnung explizit zustimmen muss. Das Parlament sieht in Untervermietungen einen der Gründe für den starken Anstieg von AirBnB-Wohnungen vor allem in Stadtzentren.

Der Ständerat folgt in beiden Vorstössen dem Nationalrat, welcher diesen bereits in der Frühjahrssession zugestimmt hat. Die SP tobt über die Verschlechterungen der Situation für Mieter und kündigt das Referendum an. In einer Mitteilung schreibt die Partei: «Die vom Ständerat angenommenen Initiativen schwächen die Rechte der Mieterinnen und Mieter massiv». Und dies in einer Zeit der Inflation, in der die Kaufkraft eh schon unter grossem Druck stehe. (sla)