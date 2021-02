Ideale Bedingungen : Was der Klimawandel mit der Corona-Pandemie zu tun hat

Rund 40 neue Fledermausarten, knapp 100 neue Coronaviren: Der Klimawandel hat womöglich eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Covid-19 gespielt.

Screenshot Science of the Total Environment

Eine neue Studie zeigt, dass womöglich auch der Klimawandel eine Ursache des Coronavirus ist. Das fanden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Universität Cambridge, des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und der University of Hawaii in Manoa, heraus. Den Studienergebnissen zufolge sind die Forschenden zu dem Ergebnis gekommen, dass globale Treibhausemissionen mitverantwortlich für die Entstehung des Virus sind.

Aufgrund der dadurch angetriebenen klimatischen Änderungen sei tropisches Buschland einer tropischen Savanne und Laubwald gewichen, schreibt das Team im Fachjournal «Science of the Total Environment». Die Folge: Der Lebensraum für Fledermäuse sei immer grösser geworden – vor allem in Teilen Zentralafrikas, einigen Bereichen Mittel- und Südamerikas, aber vor allem in einem grossen Areal rund um die südchinesische Provinz Yunnan und angrenzende Gebiete von Laos und Myanmar.