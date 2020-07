Angst, Streit, Hamsterkäufe

Was die Angst vor der zweiten Welle mit uns macht

Die Corona-Fallzahlen steigen exponentiell. Zwei Psychologen erklären, welche Ängste uns umtreiben, wo Konflikte lauern und warum Alain Berset eine Maske tragen sollte.

Man werde zum Beispiel müde, die Massnahmen zu befolgen, so Wirtschaftspsychologe Christian Fichter.

Angst

Markus Fäh: «Die Fallzahlen nehmen zu, die Gefahr einer Ansteckung ist wieder grösser. Angst ist in gewissem Mass zurzeit sogar sozial erwünscht: Es ist wichtig, dass wir uns die Gefahr vor Augen halten, auch wenn dies unangenehm ist. Einigen Menschen würde etwas mehr Angst durchaus guttun, denn die Angst lässt uns vorsichtiger werden. Wir müssen eventuell noch Jahre mit dem Virus leben und sollten uns keine Nachlässigkeiten erlauben.»

Die Extremen

Fäh: «Die Menschen reagieren zurzeit sehr unterschiedlich. Es gibt zwei ungesunde Extreme: d ie Blinden, die sich verhalten, als gäbe es keine Pandemie. Daneben die Überängstlichen, die das Haus nicht mehr verlassen. Die Blinden sind für die Gesellschaft richtig gefährlich: Bei dieser Gruppe muss man durchgreifen, um die Gesellschaft vor grösseren Schäden zu bewahren. Der mittlere Block, also die vielen Menschen, die Respekt vor dem Virus haben und die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten, ist in der Schweiz glücklicherweise am grössten.»