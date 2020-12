Corona-Zahlen : Warum die Feiertagszahlen so tief sind – und was sie nicht sagen

Bundesrat Alain Berset äusserte sich am Montag zur Impfung und zur Corona-Lage.

Darum gehts Noch ist unklar, ob sich die Massnahmen des Bundesrates in den Corona-Zahlen niederschlagen – die Festtage verzerren die Statistik.

Der Bundesrat hofft auf eine Trendwende.

Laut der neuesten Berechnung der ETH hat am 18. Dezember eine infizierte Person nur noch 0,86 weitere angesteckt. Dies würde bedeuten, dass die Pandemie in der Schweiz rückläufig wäre. Die Zahl ist allerdings mit Vorsicht zu geniessen.

So meldete das BAG am Montag zwar mit 10’087 Corona-Fällen seit Donnerstag deutlich weniger Fälle als in der gleichen Periode der Vorwoche. Allerdings werden die Zahlen durch die Feiertage verzerrt. Schon an Heiligabend (Donnerstag) und vor allem am 25. Dezember (Freitag) wurde deutlich weniger getestet, weil viele Arztpraxen geschlossen waren.

Wie wirken sich die Massnahmen von Bund und Kantonen aus?

So zählte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) für Freitag bislang 1729 Fälle bei 12’869 Tests – in der Woche zuvor waren es mit 4380 Fällen bei über 45’000 Tests mehr als doppelt so viele positive Fälle. Damit zeigt sich an den Feiertagen ein ähnlicher Effekt wie an den Wochenenden, wo die Fallzahlen in der Regel – auch wegen verzögerter Meldung ans BAG – deutlich unter den Werten der Werktage liegen.

Gesundheitsminister Alain Berset sagte denn auch am Montag, dass die Lage nach den Festtagen schwierig zu beurteilen sei. «Es gibt Verzögerungen bei den Meldungen, und wir haben deutlich weniger Tests als vorher. Wir werden einige Tage brauchen, um zu sehen, wie die Massnahmen wirken, die wir auf Bundesebene beschlossen haben», so Berset.

Feiertagseffekt erst Anfang Januar sichtbar

Der Bundesrat hatte per 12. Dezember eine Sperrstunde ab 19 Uhr für Restaurants und Bars eingeführt und auch Fitnesscenter am Sonntag geschlossen. Einige Kantone, darunter Solothurn, hatten selbst Massnahmen ergriffen und etwa Fitnesscenter geschlossen. Wegen der Inkubationszeit, Testzeit und Meldung ans BAG schlagen sich Massnahmen erst nach etwa zehn bis 14 Tagen in der Statistik nieder.

Damit ist auch klar: Allfällige Effekte des Beizen-Lockdown vom 22. Dezember sowie der Familienfeiern an Weihnachten sind in der Statistik noch nicht abgebildet. Hier lässt sich erst Anfang neues Jahr ein Trend ableiten.

Positivitätsrate stabil bis rückläufig

Berset sieht allerdings ein Indiz, das ihn zuversichtlich stimmt: So habe die Positivitätsrate (das Verhältnis von positiven Tests und der Zahl aller durchgeführten Tests) – nicht zugenommen, obwohl die Anzahl Tests zurückgegangen sei. Eine Zunahme deutet darauf hin, dass mehr Fälle übersehen werden. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) teste ein Land mit einer Positivitätsrate von über fünf Prozent entweder zu wenig, oder es habe die Lage nicht mehr im Griff.