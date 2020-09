Spekulationen zufolge wollen die UBS und die Credit Suisse fusionieren. Bis Ende 2021 soll es einen neuen Finanzriesen in der Schweiz geben. Weder UBS noch CS wollen sich zu dem Gerücht äussern. Auch die Bankenaufsicht Finma schweigt .

Eine Fusion könnte besonders für die Angestellten schwere Folgen haben: Es sei mit einem Verlust von 10 bis 20 Prozent der Stellen zu rechnen. Damit würden 15’000 Stellen weltweit abgebaut, schreibt «Inside Paradeplatz» . Wäre eine Fusion also überhaupt tragbar und was würde das für die Kunden bedeuten? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Ist eine Fusion zwischen Credit Suisse und UBS realistisch?

«Grundsätzlich ist das schon möglich. Bisher ist aber alles nur ein Gerücht», sagt Andreas Dietrich, Bankprofessor der Hochschule Luzern. Eine Bank müsse immer in Szenarien denken und verschiedene strategische Optionen durchspielen. «Gerade wenn der Aktienkurs tief ist und das Kosten-Ertrags-Verhältnis eher schlecht ist, geht es darum, herauszufinden, wie das Geschäft verbessert werden kann und die Effizienz gesteigert wird», so Dietrich.

Was bedeutet das für die Kunden?

Was würde eine Fusion für den Schweizer Finanzplatz bedeuten?

«Das wäre sicher ein Schlag», sagt Dietrich. Denn wenn zwei Grossbanken verschmelzen, würden auch viele Arbeitsplätze verloren gehen. Vielfalt gäbe es in der Schweizer Bankenwelt aber immer noch. «Durch die Raiffeisen-, Regional- und Kantonalbanken oder auch die vielen Privatbanken wäre sicherlich weiterhin ein gewisser Wettbewerb gegeben», so Dietrich.

Würde ein Zusammenschluss überhaupt genehmigt?

Das müsste laut Dietrich geprüft werden und sei auch eine politische Frage. Wichtig zu berücksichtigen sei dabei das «Too big to fail»-Problem: Die neue Institution könnte nämlich zu gross werden. «Würde sie in Schieflage geraten, könnte sie vom Schweizer Staat möglicherweise nicht mehr gerettet werden.» Auch dürfe eine neue Grossbank keine zu grosse Marktmacht – geografisch und in Bezug auf das Angebot – besitzen.