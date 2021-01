Exklusive Studie von Eat.ch : Was die Schweiz am liebsten beim Lieferdienst bestellt

Das Jahr 2020 startete für den Lieferdienst Eat.ch mit einem Rekord. 500’000 Bestellungen gingen im Januar 2020 ein – obwohl Corona damals für viele Schweizer und Schweizerinnen höchstens eine mexikanische Biermarke war.

«Willst du auch eine Corona?», war im Januar 2020 eine Frage, die man gerne gestellt bekam. Oleg Magni / Pexels.com

Im März, als die Schweiz in den ersten Lockdown ging, verdoppelte bis verdreifachte sich das Bestellvolumen plötzlich und Eat.ch erreichte das angepeilte 18-Monate-Ziel in nur einem viertel Jahr. Gleichzeitig baute die Plattform das Angebot um 1’400 Partner-Restaurants aus.

Röstigraben wird zum Tacograben

Der Lieferdienst hat das Bestellverhalten in allen 26 Schweizer Kantonen unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, dass ein kulinarischer Graben durch die Schweiz geht.

Tacos sind in der Romandie «French Tacos» – eine Mischung aus Panini, Döner und Wrap. Als Basis wird das Fladenbrot mit Käse-Sauce und Pommes frites gefüllt. Vincius Caricatte / Pexels

Sushi wird in der Romandie 2,5 Mal so oft bestellt wie in der Deutschschweiz, ausserdem ordern Romands am liebsten Tacos (32 Mal mehr als in der Deutschschweiz), während auf der anderen Seite des Röstigrabens Burger, Pommes, Döner und Pizza hoch im Kurs stehen.

Beim Lieblings-Bestell-Essen ist sich die Schweiz überhaupt nicht einig. Eat.ch

Immerhin sind wir uns in einer Frage einig: Das mit Abstand beliebteste Dessert in allen Schweizer Kantonen ist Tiramisù – die Bestellungen nahmen im Vergleich zu 2019 um 80 Prozent zu.

Schweizer und Schweizerinnen bestellten im Lockdown 80 Prozent mehr Tiramisù. Peemapat Jomswang / Pexels Mousse au Chocolat legte 70 Prozent zu. Ella Olson / Pexels

Die Top 10 des Jahres 2020

Pizza Margherita Burger Pommes frites Cheeseburger Pizza Prosciutto Tacos Pizza Hawaii Pizza Prosciutto e Funghi Tiramisù Döner Box

Höchster Neuzugang in der Rangliste 2020 ist der Cheeseburger – 2019 tauchte er gar nicht in der Top 10 auf. Auch Tacos und Dönerbox sicherten sich neu einen Platz in den Rängen. Traurig dürfte die Pizza Hawaii sein – sie büsste im Vergleich zum letzten Jahr vier Plätze ein.

Pizza Margherita ist der Bestell-Evergreen und belegt 2019 und 2020 Platz 1. Maksim Goncharenok / Pexels

Vegane Burger auf dem Vormarsch

2020 war kein Jahr für Gerichte ab der Stange. Individuelle Wunschpizzas wurden fast vier Mal so oft bestellt, wie noch im Vorjahr. Ausserdem war die Lust auf vegane Burger gross (+ 65%), vegetarische Pizzas legten um 52 Prozent zu.

Auch in Sachen «alkoholische Getränke» zeichnete sich 2020 eine Veränderung zum Vorjahr ab. Es wurde doppelt so viel Bier und 70 Prozent mehr Wein bestellt, wobei Rotwein in der Beliebtheit vorne liegt.

Viel mehr Bestellungen am Morgen – weniger in der Nacht

«Was soll ich heute zum Zmittag essen», fragten sich viele Schweizerinnen 2020 wohl noch im Halbschlaf. Elvira Gibadullina / Pexels

Ohne Nachtleben, Clubs und Bars gingen die nächtlichen Bestellungen um 30 Prozent zurück. Gleichzeitig stiegen die Anfragen am Morgen um 160 Prozent. Dabei handelt es sich aber nicht um Frühstück, wie Eat.ch-Chef Dominic Millioud sagt: «Viele berufstätige Eltern, die im Homeoffice mit Kindern gearbeitet haben, organisierten den Tag bereits am Morgen. Es handelt sich hierbei also auch um Vorbestellungen für den Mittag».

Wenigstens reisten wir auf dem Teller

2020 wurden mehr als doppelt so viele Bowls wie noch im Vorjahr bestellt. Pexels.com

Internationales Reisen fiel 2020 für manche mehr oder weniger ins Wasser, was sich in kulinarischen Ausflügen bemerkbar machte. Das am schnellsten gewachsene Gericht im Lockdown war Pita (+150%), gefolgt von Bowls (+102%) und veganen Momos (+63%).

Nach Weihnachten war die Lust auf Burger riesig. Oliver Sjöström / Pexels

Immerhin etwas blieb 2020 wie immer: Der stärkste Bestelltag war der 27. Dezember. Nach all den festlichen Weihnachtsessen hatte die Schweiz viel Lust auf fettigen Fast Food und deckte sich mit Burgern und Pizzas ein.