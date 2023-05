Laupen BE: Lausbuben schmeissen Steine auf Autos

Robert Gassers Frontscheibe wurde von einem geworfenen Stein getroffen. Er ist der Inhaber des Beo Funparks in Bösingen.

Jugendliche warfen am Montagabend vom Schloss Laupen aus Steine auf Autos, die auf der Strasse darunter durchfuhren.

«Es gab einen lauten Knall und erst wusste ich nicht, woher der kam», berichtet Robert Gasser (55), der Inhaber des Beo Funparks in Bösingen FR. Am 22. Mai stand er zusammen mit seiner Frau gegen 18.40 Uhr auf der Neueneggstrasse an einer Baustellenampel, über der das Schloss Laupen sich erhebt.