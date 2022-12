Kinostarts Dezember 2022: Was dir der Familienfilm «Oskars Kleid» über trans Kinder beibringt

Naomi Ackie verkörpert Whitney Houston in einem Biopic.

«Oskars Kleid»

Ben (Florian David Fitz) und Mira (Marie Burchard) sind geschieden, die beiden Kinder Oskar (Laurì) und Erna (Ava Petsch) leben bei ihr – für Ben fühlt sich das wie Scheitern an.

Als Mira hochschwanger vorzeitig ins Spital muss, ziehen die Kinder bei ihm ein. Ben freut sich, sich in der Vaterrolle beweisen zu können – doch dabei tun sich auch Themen auf, bei denen er erstmal dazulernen muss.

Oskar heisst jetzt Lili

Der Polizist merkt, dass er mit seinen eigenen Vorurteilen und Erwartungen an Geschlechterrollen aufräumen muss. Oskar würde nämlich am liebsten nur noch dieses eine knallgelbe Kleid tragen und verkündet: «Ich heisse nicht Oskar, ich heisse Lili.»

Du-bist-du.ch , Be ratung und Information

Das sagt Florian David Fitz

«Im Fokus steht aber stets dieses Kind, das sich als einziges Wesen so verhält, wie es alle machen sollten», sagt Florian David Fitz, der auch das Drehbuch geschrieben hat, in einem Pressestatement. «An dem unmöglichen Verhalten der Erwachsenen entzünden sich am Ende eigentlich alle Konflikte.»