In den Händen lesen: Das bedeutet es, wenn dein Ringfinger länger ist als dein Zeigefinger

Daum gehts Wie lange Zeige- und Ringfinger im Verhältnis zueinander sind, entscheidet sich im Mutterleib.

Das Verhältnis soll Aufschluss über verschiedene Wesensmerkmale geben.

Ist der Ringfinger länger, gehören dazu etwa Sportlichkeit, besseres räumliches Denken, höheres Risiko für ADHS.

Ist der Zeigefinger länger, dagegen besseres Gedächtnis, grösseres Selbstbewusstsein, höheres Risiko für Depressionen.

Die Aussagekraft der Erkenntnisse ist in der Wissenschaft umstritten.

Zeige mir deine Finger und ich sage dir, wer du bist. Stark vereinfacht könnten so die unzähligen Studien beschrieben werden, die aufgrund des Längenverhältnisses von Zeige- zu Ringfinger versucht haben, Charakterzüge, Wesensmerkmale und gesundheitliche Risiken von Menschen zu bestimmen. Alleine in den letzten 20 Jahren soll es laut der Fachzeitschrift «Science» rund 1400 Studien zum Thema gegeben haben. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse.

Weshalb gibt es überhaupt Längenunterschiede?

Der Grund dafür liegt im Mutterleib, wie Neurowissenschaftler Carl Pintzka feststellte. «Das Verhältnis von Zeige- zu Ringfinger hängt mit dem Testosteron zusammen, dem man im Uterus ausgesetzt ist», so Pintzka. Eine grosse Konzentration an Testosteron sorge für einen langen Ringfinger, eine geringe Menge hingegen für einen längeren Zeigefinger. Das liege daran, dass der Ringfinger bei Kontakt mit Testosteron schneller wachse.

Bei Männern ist der Ringfinger häufig länger als der Zeigefinger. Bei Frauen ist der Ringfinger dagegen häufig entweder genauso lang wie der Zeigefinger oder kürzer.

Längerer Ringfinger

Bei Menschen, deren Ringfinger länger als die Zeigefinger sind, war also der Einfluss des Testosterons im Mutterleib besonders hoch. Die Wissenschaft hat bei ihnen folgende Eigenschaften festgestellt:



• Sowohl bei Männern wie Frauen ist die Fähigkeit, räumlich zu denken, ausgeprägter. Auch sind Personen mit längerem Ringfinger athletischer und sportlich erfolgreicher.

• Ihnen wird auch bescheinigt, über ein höheres Durchsetzungsvermögen zu verfügen sowie aggressiver zu sein.

• In Liebesdingen neigen jene, die einen längeren Ringfinger haben, eher zu häufigem Partnerwechsel.

• Auch Aussagen hinsichtlich der Gesundheit konnten Forschende bei Menschen, die einen längeren Ringfinger haben, treffen. So sind sie allfälliger für ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung), Tourette-Sydrom und Autismus. Sie leiden auch eher an Migräne.

Neben diesen allgemeinen Erkenntnissen gibt es auch eine Reihe geschlechtsspezifischer Eigenschaften, die mit einem längeren Ringfinger in Verbindung gebracht werden.



• Männer, deren Ringfinger deutlich länger als der Zeigefinger ist, verhalten sich gegenüber Frauen netter und aufmerksamer. Ausserdem haben sie mehr Kinder.

• Anderen Männern gegenüber sind sie dagegen konfliktfreudiger.

• Ein längerer Ringfinger wird auch mit einem attraktiveren Gesicht in Verbindung gebracht. Auch hier kommt wieder das Testosteron ins Spiel. Es sorgt für kantige, männliche Gesichter, die laut Studien von Frauen bevorzugt werden.

• Je länger der Ringfinger im Vergleich zum Zeigefinger ist, desto länger ist auch der Penis, so eine weitere Studie.

• Bei jungen Männern stellten Forschende fest, dass jene mit längeren Ringfingern eher videospielsüchtig sind.

• Bei Frauen zeigte sich, dass sie über mehr Muskelkraft verfügen, je länger der Ringfinger im Verhältnis zum Zeigefinger ist.

• Zudem haben diese Frauen ein tieferes Risiko, an Alzheimer zu erkranken.

Längerer Zeigefinger

Auch für das umgekehrte Verhältnis, nämlich wenn der Zeigefinger im Vergleich zum Ringfinger länger ist, ist die Wissenschaft zu einer Vielzahl an Erkenntnissen gekommen.



• So fallen diesen Menschen Aufgaben leichter, bei denen das Gedächtnis gefordert ist.

• Zudem verfügen sie über ein besseres Sprachgefühl.

• Wer einen längeren Zeigefinger hat, ist selbstbewusster, neigt aber auch Narzissmus und ist eher einzelgängerisch.

• Menschen mit diesem Fingerverhältnis sind einer Studie zufolge in Liebesdingen von Natur aus eher monogam.

• Sie neigen zudem eher zu Gesundheitsproblemen wie Angst oder Depressionen.

• Bei Männern, die einen gleich langen oder längeren Zeigefinger haben, zeigte eine Studie, dass ihr Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken, 33 Prozent tiefer ist.

Wissenschaft uneinig über Aussagekraft Während alle aufgeführten Erkenntnisse auf wissenschaftlichen Studien beruhen, sind sich Forscherinnen und Forscher nicht einig, wie aussagekräftig sie tatsächlich sind. Ein Problem ist, dass es keine einheitliche Messmethode für das Längenverhältnis gibt. Das führt dazu, dass sich viele Studien von anderen Forschenden nicht nachvollziehen lassen, was etwa der Wiener Psychologe Martin Voracek bemängelt. Manche der beschriebenen Eigenschaften werden zudem von vielen weiteren Faktoren beeinflusst, nicht nur vom Testosteron. Schliesslich zweifeln einzelne Forscherinnen und Forscher grundsätzlich an der Annahme, dass das Fingerlängenverhältnis verlässliche Rückschlüsse auf den Testosteronspiegel im Mutterleib erlaubt, wie «Science» schreibt. Das Thema Fingerlängenverhätnis dürfte die Wissenschaft also noch längere Zeit auf Trab halten.

